المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب الحالي وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( ١١٧١٠٠) او زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.



وفي حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية ، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لاحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.



- للاطلاع على جداول الناخبين (انقر هنا).

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