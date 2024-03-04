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الإثنين، 04-03-2024 02:33 م

المستقلة للانتخاب تنظم المرحلة الأولى من مسابقة المحاكم الصورية بجامعات الشمال

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الوكيل الإخباري - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة مسابقة المحاكم للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال.

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وأكد عضو مجلس المفوضين عمار الحسيني أهمية عقد هذه المسابقة، والتي تأتي في إطار عقد مسابقات المحاكم الصورية الانتخابية للعام الجامعي 2023/ 2024، وفي ضوء عقد الجلسات التدريبية مع الجامعات المشاركة في المسابقة، والتي يبلغ عددها 19 جامعة أردنية رسمية وخاصة، في إقليم الشمال والوسط والجنوب.


وأشار وفقا لبيان الهيئة، اليوم الاثنين، أن المسابقة تعد وسيلة من وسائل نشر التوعية بقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية وتعريف الطلبة بالطعون الانتخابية، من خلال المرافعات أمام هيئة قضائية شكلت لهذه الغاية، ورفع روح المنافسة واحترام الخصوم واكتساب المهارات والخبرات الضرورية للحياة العملية، مبينا انه تم توزيع الشهادات على المشاركين في ختام المسابقة.

 




 

 


 

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