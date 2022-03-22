المستقلة للانتخاب: ما يهمنا اليوم هو إعادة بناء الثقة مع جمهور الناخبين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة، الثلاثاء، إن الهيئة معنية بسلامة العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات كافة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، مهمة جدا للثقة والمصداقية بالنتائج.

اضافة اعلان



وأضاف الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي، "ما يهمنا اليوم هو إعادة بناء الثقة مع جمهور الناخبين من خلال سلامة الإجراءات".



وأشار إلى وجود لجنة معنية مشكلة من قبل مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب تمارس عملها من صلاحيات الضابطة العدلية.



وتابع "نستطيع التأكد من أي شكوى تصل إلى هذه اللجنة ومتابعتها واستدعاء جميع الأطراف واستكمال البيانات حتى نتمكن من التدقيق في مسألة أن هذه الشكوى صحيحة أو خاطئة".

