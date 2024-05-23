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الخميس، 23-05-2024 12:55 م

المشتريات الحكومية تختتم برنامج الشراء الالكتروني

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الوكيل الاخباري - اختتمت دائرة المشتريات الحكومية اليوم الخميس، برنامج تدريب الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS ) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد الإدارة العامة والبنك الدولي.

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وقالت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي إن البرنامج الذي استمر خمسة أيام، يأتي ضمن خطة الانتشار التي تبنتها الدائرة لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني في الجهات والوحدات الحكومية كجهات مشترية، وشمل تدريب مندوبي الجهات الحكومية العاملين على النظام لأجل تمكينهم من استخدامه، والوقوف على الملاحظات والاستفسارات الموجودة لديهم.


وأشارت إلى أنه سيتم عقد برامج تدريبية مشابهة ضمن خطة متكاملة تشمل جميع العاملين على النظام، بحيث تستهدف حوالي 200 موظف من العاملين على النظام لدى نحو 40 جهة ووحدة حكومية.


وموّل نظام الشراء الإلكتروني الأردني بمنحة مقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية بقيمة 8.5 مليون دولار عام 2015 ، حيث يعمل على تنفيذ جميع مراحل العملية الشرائية إلكترونيا.


 




 

 


 

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