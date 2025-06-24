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مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف النار بوساطة قطرية واقتراح أميركي

علم ايران
علم ايران
 
الثلاثاء، 24-06-2025 02:09 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك بوساطة قطرية واقتراح أميركي.اضافة اعلان


وأضافت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورا حاسما في تأمين موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي.

وذكرت رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، طالبا منه تقديم مساعدة دبلوماسية لإقناع إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار.
 
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