مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف النار بوساطة قطرية واقتراح أميركي

وأضافت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورا حاسما في تأمين موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي.
وذكرت رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، طالبا منه تقديم مساعدة دبلوماسية لإقناع إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار.
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