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الخميس، 27-01-2022 06:30 م

المصفاة:180 الف اسطوانة غاز مطلوب تعبئتها اليوم الخميس

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد أسطوانات الغاز المطلوب تعبئتها اليوم الخميس 180 الف أسطوانة فيما بلغ عدد الاسطوانات المعبأة يوم أمس الاربعاء 253 ألف أسطوانة، ويوم الثلاثاء بلغت 234924 الف أسطوانة ويوم الاثنين بلغت 229443 أسطوانة.

وأكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة، في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم بالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.

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