سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات توفر الغاز بكميات كبيرة تكفي حاجة الموطنين خلال المنخفض الجوي وليس هناك مشكلة بتوفره.



وقال سعيدات، إن اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول مركبات توزيع الغاز للكثير من الاحياء، مشيراً إلى أنه وفي حال انسيابية حركة الطرق سيتم تأمين المواطنين بالغاز.



وبحسب احصائيات شركة مصفاة البترول الأردنية فإن عدد أسطوانات الغاز التي تم طلبها منذ بداية المنخفض صباح أمس الاربعاء ولغاية صباح اليوم الخميس في مختلف مناطق المملكة بلغ حوالى 340 ألف أسطوانة، وهو أعلى من المعدل المطلوب في حالات الطوارئ.

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