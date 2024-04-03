الاستهلاكية المدنية تعتزم تخفيض أسعار مستلزمات ضيافة العيد

الوكيل الإخباري -

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تعتزم المؤسسة الاستهلاكية المدنية إجراء حزمة من العروض والتخفيضات على مستلزمات الضيافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، وفقا ليومية الغد، إن المؤسسة ستقوم اعتبارا من يوم السبت بتخفيض الأسعار على مستلزمات ضيافة العيد بجميع أسواقها المنتشرة في الأردن والبالغة 69 فرعاً، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على حصر أعداد السلع ونسب التخفيض.ولفت إلى أن التخفيضات ستشمل سلعاً واسعة من مستلزمات الضيافة على غرار الشوكولاتة والسكاكر والعصائر بالإضافة إلى مستلزمات إعداد الكعك والمعمول.وأوضح القضاة أن تخفيض الأسعار يأتي في إطار سياسة وأهداف المؤسسة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.