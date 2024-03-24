إنخفاض ملموس على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بعض أصناف الخضار في السوق المركزي اليوم الأحد بفارق 5-10 قروش للكيلو عن اليوم السابق.

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ووفقاً للنشرة اليومية - الاسترشادية - التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في ساحات السوق، تراوح سعر البندورة اليوم بين 7 و 15 قرشاً للكيلو بعدما وصل أمس إلى 20 قرشاً للكيلو.



فيما تراوح سعر الكوسا بين 35 و 50 قرشاً للكيلو بعد أن وصل أمس إلى 60 قرشاً للكيلو.

وتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و 70 قرشا للكيلو بعد أن وصل أمس الى 75 قرشا للكيلو .



وتراوح سعر الفليفلة الحلوة بين 35 و 50 قرشاً للكيلو بعدما وصل أمس إلى 70 قرشاً للكيلو.



وفيما يلي نشرة مفصلة لأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد:







