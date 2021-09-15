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الأربعاء، 15-09-2021 05:59 م

الحكومة تتجه لإصدار نظام جديد لإيواء الهائمين على وجوههم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتجه الحكومة لإصدار نظام يضبط ظاهرة انتشار الهائمين على وجوههم ، الذين يتخذون الشارع أو الأماكن العامة مأوى لهم ضمن الفئة العمرية من (18-60) للذكور و (18-55) للإناث وفاقدين للسند الأسري .

وينص النظام المنوي إقراره وفق مصدر لموقع الوكيل الاخباري على ضوابط ومعايير خاصة بدور الإيواء التي تأوي هذه الفئة ، وشروط إيوائهم ، والعقوبات المترتبة على من يخالف تعليمات الدور الخاصة بذلك.

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