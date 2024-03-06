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الأربعاء، 06-03-2024 05:26 م

المعايطة: المطلوب بناء الدّيمُقراطيّة الملتزمة بسيادة القانون

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الوكيل الاخباري - أكّد المهندس موسى المعايطة، رئيس الهيئة المستقلّة للانتخاب، على أهمية بناء ديمقراطية تتوازن مع قيم وثقافة المجتمع الأردني، وتلتزم بسيادة القانون. 

جاء ذلك خلال لقاء مع طلاب برنامج الماجستير في الأكاديمية الشرطية الملكية، ضمن جهود مُستمِرَّة لتعزيز الوعي السياسي وتطوير المشاركة السياسية في المملكة.

وقال المعايطة، إنّ الديمقراطية لا يُمكن استيرادها من الخارج بل تنبع من قيم المجتمع الأردني نفسه، مُضيفًا أن الأردن يتخذ خطوات مُتدرّجة وواقعية نحو تعزيز الديمقراطية وتطوير العملية السياسية. وأشاد المعايطة بالشراكة القائمة بين الهيئة ومديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها.

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