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الإثنين، 06-03-2023 01:31 م

المعايطة: معنيون بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن الهيئة معنية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وذلك من خلال استهدافها مباشرة بحملات التوعية التي أطلقتها الهيئة، وإطلاق وحدة تمكين المرأة في الهيئة تحت شعار (تمكين - مساواة).اضافة اعلان


وقال المعايطة خلال اجتماع عُقد في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب مع  مؤسسات المجتمع المدني المختصة في شؤون المرأة، إن واجب التوعية هو واجب وطني على الجميع، وأن الجمعيات والمؤسسات المختصة في قضايا المرأة يقع على عاتقها الجزء الأكبر في تعزيز مشاركة المرأة السياسية، كماً ونوعاً؛ مع ضرورة التركيز على النوع؛ مؤكدا أن على المرأة نفسها أن ترفض فكرة ان تكون مجرد رقما أو شكليا في الأحزاب السياسية.

وتحدثت المشاركات في اللقاء عن ضرورة تطوير التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب في تشجيع مشاركة المرأة بصفتها مسؤولية وطنية جماعية؛ وتوعية المرأة بما قدم لهن في التشريعات المحدثة وفق رؤية الدولة الأردنية السياسية، وضرورة الاستثمار في المناخ الداعم لهن.

 




 

 


 

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