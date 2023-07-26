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الأربعاء، 26-07-2023 01:52 م

المعايطة يلتقي السفير التركي في عمان

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الوكيل الإخباري - التقى المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية التركية في عمان (إردم أوزان)، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الانتخابات.

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واستعرض المعايطة خلال اللقاء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وتدريب الكوادر البشرية التي تعمل مع الهيئة، بالإضافة الى اختيار لجان الانتخاب لإدارة العملية الانتخابية وفقا للمعايير العالمية الفضلى.
كما بين المعايطة البرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف وتعزيز المشاركة السياسية.


بدوره أعرب السفير التركي عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم بما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما أبدى إعجابه وتقديره للمستوى الذي وصلت إليه الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات.


 




 

 


 

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