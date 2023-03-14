بدران رئيسا لجمعية الشؤون الدولية

الوكيل الاخباري - زكت الهيئة العمومية لجمعية الشؤون الدولية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، رئيسا للهيئة الإدارية للجمعية، خلفا للمرحوم الدكتور عبد السلام المجالي الرئيس السابق للجمعية.



وناقشت الهيئة العمومية خلال اجتماعها السنوي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، التقريرين المالي والإداري للعام الماضي، وإقرارهما والإعلان عن الترشح لمنصب الرئيس، حيث زكت الهيئة بالأجماع بدران رئيسا للجمعية.

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