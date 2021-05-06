المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -

اضافة اعلان

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة ، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل (3) ، خلال شهر رمضان المبارك بلغ (100) ألف أسرة - حتى لحظة كتابة الخبر - .ولفت الصوالحة ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" أن القيمة الإجمالية للبرنامج تقدّر بـ(150) مليون دينار، موزّعة على (160) ألف أسرة.ويوجه برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث عمدت الحكومة على إطلاقه تيسيرا على الأردنيين ، في ظلّ الأوضاع المادية "السيئة" التي يعانونها.