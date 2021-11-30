الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 01:46 م

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

فلوس 2


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، أن التقدم للدعم التكميلي يتضمن شروطاً للاستفادة منه .

اضافة اعلان

 

وكان موقع الوكيل الاخباري انفرد يوم امس بموعد بدء التسجيل للدعم والذي سيبدأ غداً الاربعاء ، ويستمر حتى 31 من الشهر القادم .

واوضح صوالحة في اليوم في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان الشروط تتمثل بأن لا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة شهرية تصرف من الصندوق باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الانسانية وأسر العاجزين مادياً.

وأضاف أن لا يكون دخل رّب الأسرة العامل من مصدر حكومي، وان لا تكون
الأسرة تمتلك أكثر من أصلين (عقارات، مبان، مركبات..)، وان تكون الأسرة كبيرة الحجم، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة متعطل عن العمل، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة العامل غير مشمول بأنظمة الضمان والتقاعد.

والأسر الفقيرة التي عليها التزامات كقروض تجاه المؤسسات الاقراضية الرسمية وشبه الرسمية، والأسر الفقيرة التي يعاني بعض افرادها من مشاكل صحية وتعليمية ونقص الخدمات، والأسر الفقيرة غير المشمولة بالتأمين الصحي، والأسر الفقيرة التي تسكن منزلا مستأجرًا.

وصرح الصوالحة أن التقديم لبرنامج الدعم التكميلي سيبدأ يوم غد الأربعاء .

وبين أن فتح باب التسجيل سيكون عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة

(Www.Takaful.naf.gov.jo).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a615e0e2369

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

الزرقاء

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

شرطة سير (1)

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

طلبة مع لوغو

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

M63A1176 - Copy

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

EU26kI4XgAMHaVV

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

أخبار متعلقة
1020212595528140116565

المعونة: بدء التقديم للدعم التكميلي الاربعاء المقبل

20583

تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

1020214102810522327829

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

الثقافة

وزارة الثقافة ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية تعاون

1

وزارة الثقافة تعلن موعد انطلاق مكتبة الأسرة الأردنية 2021

1020214102810522327829

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين