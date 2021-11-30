المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، أن التقدم للدعم التكميلي يتضمن شروطاً للاستفادة منه .

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وكان موقع الوكيل الاخباري انفرد يوم امس بموعد بدء التسجيل للدعم والذي سيبدأ غداً الاربعاء ، ويستمر حتى 31 من الشهر القادم .



واوضح صوالحة في اليوم في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان الشروط تتمثل بأن لا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة شهرية تصرف من الصندوق باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الانسانية وأسر العاجزين مادياً.



وأضاف أن لا يكون دخل رّب الأسرة العامل من مصدر حكومي، وان لا تكون

الأسرة تمتلك أكثر من أصلين (عقارات، مبان، مركبات..)، وان تكون الأسرة كبيرة الحجم، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة متعطل عن العمل، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة العامل غير مشمول بأنظمة الضمان والتقاعد.



والأسر الفقيرة التي عليها التزامات كقروض تجاه المؤسسات الاقراضية الرسمية وشبه الرسمية، والأسر الفقيرة التي يعاني بعض افرادها من مشاكل صحية وتعليمية ونقص الخدمات، والأسر الفقيرة غير المشمولة بالتأمين الصحي، والأسر الفقيرة التي تسكن منزلا مستأجرًا.



وصرح الصوالحة أن التقديم لبرنامج الدعم التكميلي سيبدأ يوم غد الأربعاء .



وبين أن فتح باب التسجيل سيكون عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة

(Www.Takaful.naf.gov.jo).