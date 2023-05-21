المفوضية تُعلن عن فرص تمويلية للمشاريع المنزلية في الأردن - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن فرصة تمويلية للمشاريع المنزلية الصغيرة للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن.

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ونشرت المفوضية عبر صفحتها على فيسبوك (رابط) التسجيل لترخيص المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المقامة من المنزل .



وأضافت أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة بحيث تتكفل برسوم الترخيص مع فرصة الحصول على تمويل لمنحة لمشروع منزلي .



بحسب الشروط التالية :



أن يكون المتقدم أردني أو سوري الجنسية

لديه مشروع منزلي قائم

لديه الرغبة بترخيص المشروع



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