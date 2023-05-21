الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الأحد، 21-05-2023 12:46 م

المفوضية تُعلن عن فرص تمويلية للمشاريع المنزلية في الأردن - رابط

8


الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن فرصة تمويلية للمشاريع المنزلية الصغيرة للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن.

اضافة اعلان


ونشرت المفوضية عبر صفحتها على فيسبوك (رابط) التسجيل لترخيص المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المقامة من المنزل .


وأضافت أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة بحيث تتكفل برسوم الترخيص مع فرصة الحصول على تمويل لمنحة لمشروع منزلي .

بحسب الشروط التالية :


أن يكون المتقدم أردني أو سوري الجنسية
 لديه مشروع منزلي قائم 
لديه الرغبة بترخيص المشروع 

الرابط أنقر : هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5545

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

11111111111111

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

6469f6138b709

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

999

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

ccf0f7778c37736cf7253e77260fed42

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

0L5A8804

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

أخبار متعلقة
ححح

فرصة عمل في السفارة الأمريكية للأردنيين - رابط التقديم

62-113520-gold-prices-today-egypt-gold-december-4-2021_700x400

علان: الخصومات بـ 50% على الذهب والألماس مضللة هدفها الاحتيال

0L5A1987

%49.1 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية

d

مندوب الأردن بالأمم المتحدة: نعمل للحفاظ على الوضع القائم في القدس

1682425158677

الذكرى التاسعة والعشرون لوفاة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها

طططططططططططططط

متحف الأطفال يستقبل 6 آلاف زائر خلال عيد الفطر