المقترضون الأردنيون يترقبون قرار الفيدرالي الأمريكي غداً

الوكيل الإخباري- يترقب المقترضون الأردنيون قرار البنك الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة على الائتمان والسياسة النقدية التي سيفرضها خلال الفترة القادمة.



كما تترقب أسواق العالم نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي سيعقد يوم غدٍ الأربعاء وسط توقعات قوية بأن يقرر البنك تثبيت الفائدة وتخفيف التشديد في مجابهة التضخم المستمر



ووفقاً لتحليلات الأسواق، التي رصدها "الوكيل الإخباري" تتجه النسبة الأكبر من التوقعات أن الفيدرالي سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعر بين 5 -5.25%، بعد أن قام برفعها 11 مرة بشكل متتالي، لخفض التضخم المرتفع.



ويأتي قرار الفيدرالي هذه المرة بالتزامن مع ظهور بيانات التضخم التي من المقرر أن تصدر اليوم، والتي على أساسها سيتخذ الفيدرالي قراره حيال أسعار الفائدة كما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول أكثر من مرة.

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وبينت آراء وتقارير، أن هناك سيناريوهان حول مصير سعر الفائدة، الأولى إما أن تُثبت الأسعار وتُترك السياسة النقدية مُعلقة حتى كانون الأول المقبل، والثاني رفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، مع الاستمرار بالسياسة التشددية النقدية ضمن نطاق مرن للوصول إلى الهدف المنشود بمعدل تضخم 2%.



وسوف ينعكس قرار الفيدرالي الأمريكي سواء كان تثبيت أم رفع للفائدة على الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الناشئة في الدول النامية، وسيكون قرارها مماثل لقرار الفيدرالي لمنع حدوث الدولرة أو انخفاض بهوامش صرف العملة مع الدولار.

