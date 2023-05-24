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الأربعاء، 24-05-2023 11:15 ص

صرف رواتب متقاعدي الضمان اليوم متضمنة الزيادة بمقدار 4.7 دينار

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة  العامة للضمان الاجتماعي، انس القضاة إنه تم اليوم صرف رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي متضمنة زيادة التضخم السنوية والتي تم إقرارها بقيمة 4.7 دينار. 

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وبيّن القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه الرواتب حولت للبنوك اليوم، وبامكان المتقاعدين سحبها. 


ونوه إلى أن الزيادة على المتقاعدين وزعت بالتساوي بين جميع المتقاعدين، بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي وبكلفة 934.8 ألف دينار.


ويبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة 199 ألفا وتشمل جميع المتقاعدين الأردنيين والمتقاعدين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين بالمملكة.

 




 

 


 

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