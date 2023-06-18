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الأحد، 18-06-2023 01:21 م

الملاح رئيسا لجمعية الرخاء لرجال الأعمال

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الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح رئيسا لمجلسها، والمهندس وصفي عبيدات نائبا له.

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كما اختارت خلال اجتماع لها مساء أمس السبت عقب فوز اعضائها بالانتخابات، المهندس جعفر طومار امينا للسر، والمهندس عبدالرحمن الفتياني أمينا للصندوق، وشحادة الجمزاوي والمهندس ناجي عالية ومحمد قدوس عالية أعضاء.

 

وحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، اختارت محمد علي عبد القادر والمهندس هيثم الرواجبة والمهندس مالك أبو غنيمة اعضاء احتياط.


وأكد الملاح أن جمعية الرخاء ستعمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال أعمال لتعزيز بيئة الأعمال والترويج للأردن كواجهة استثمارية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.


وشدد على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص وتسخير الإمكانات لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي على الواقع لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، مشيدا بالجهود الملكية السامية في متابعة تنفيذها برنامج الرؤية بأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

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