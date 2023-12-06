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الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

الأربعاء، 06-12-2023 11:41 ص

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

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الوكيل الإخباري-  أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
 
وقال السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء ١١٠ مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ٩١٣ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٤٥٨ منهم.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

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- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

 




 

 


 

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