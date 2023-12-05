نقابة المحامين تتبرع بـ100 ألف دينار لقطاع غزة

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، التبرع بـ 100 ألف دينار من صندوق دعم الصمود، لصالح أهالي قطاع غزة لشراء مستلزمات الشتاء.



كما قرر خلال جلسته برئاسة نقيب المحامين يحيى ابو عبود، التبرع بألف دولار لأسرة كل محام غزّي، استشهد أثناء العدوان الإسرائيلي من صندوق دعم الصمود.



وقرر المجلس، مخاطبة اتحاد المحامين العرب للتوافق على تحديد يوم للاعتصام في جميع محاكم الوطن العربي، تضامناً مع أهلنا في فلسطين وإدانة العدوان الإسرائيلي، وإقامة مهرجان للمحامين وأسرهم في مجمع النقابات المهنية الجمعة المقبلة دعماً لصمود الأهل في غزة واستنكارا للعدوان الإسرائيلي.

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