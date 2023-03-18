الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

الوكيل الإخباري - أعربت جلالة الملكة رانيا العبد الله، عن شكرها لكل من شارك حفل حناء سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الأسبوع الماضي.

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ونشرت جلالتها مقطع فيديو على حسابها على انستغرام، وكتبت عليه: "شكراً لكل يد رسمت وعزفت وعملت وحاكت. من حفل حناء الأميرة إيمان الأسبوع الماضي".



وجرى الأحد الواقع في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، عقد قران وزفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.