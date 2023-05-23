الملكة توجه رسالة لوالدة الانسة رجوة .. ماذا قالت ؟

الوكيل الاخباري - وجهت الملكة رانيا العبدالله، رسالة إلى "أم فيصل" والدة الانسة رجوة خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال حفل العشاء الذي تم يوم الاثنين.



وتوجهت الملكة بالحديث إلى والدة العروس بالقول "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك ... بس بدي اطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".



وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، أقامت الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين، حفلة حناء في قصر زهران، بمشاركة عدد من أميرات العائلة المالكة، ومايقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف، المقرر في الأول من حزيران المقبل.

اضافة اعلان