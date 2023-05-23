صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

الوكيل الإخباري - كشفت مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصيرفي تفاصيل مميزة بفستان حفلة حناء الانسة رجوة خطيبة سمو الأمير الحسين ولي العهد.

اضافة اعلان



وقالت الصيرفي في حديث لـ "قناة العربية"، ان الثوب زُيّن بتطريز ذهبي، وتوشح بغطاء أبيض، وهو يروي تتويج قصة الحب بين الأمير الحسين ورجوة آل سيف، ويدمج بين الهوية الأردنية والسعودية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.







وأوضحت أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.



وأضافت أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء.



وأردفت المصممة أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها "أراك فتحلو لدي الحياة.. ".





أما عن المواد التي صنع منها الفستان فأوضحت المصممة أنها استعملت الخيوط الذهبية والحرير، وكذا "خيوط القصب والكنتيل" المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة الأردنية والسعودية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك.



كما عملت المصممة على تطوير الفستان من ثوب تراثي إلى ثوب يناسب شخصية رجوة التي تحاكي فيه بنات جيلها.





وكانت قد أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء أمس الاثنين، حفلة حناء في قصر زهران، بمشاركة عدد من الأميرات، وما يقارب 600 سيدة حضرن من مختلف أرجاء المملكة.