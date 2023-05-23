الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

بريطانيا: ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

3352 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الملكة رانيا تكشف خلال حفل "حنّاء رجوة" عن وعد قطعته لجلالة الملك الحسين بن طلال

الثلاثاء، 23-05-2023 01:19 م

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

333


الوكيل الإخباري - كشفت مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصيرفي تفاصيل مميزة بفستان حفلة حناء الانسة رجوة خطيبة سمو الأمير الحسين ولي العهد.

اضافة اعلان


وقالت الصيرفي في حديث لـ "قناة العربية"، ان الثوب زُيّن بتطريز ذهبي، وتوشح بغطاء أبيض، وهو يروي تتويج قصة الحب بين الأمير الحسين ورجوة آل سيف، ويدمج بين الهوية الأردنية والسعودية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.



وأوضحت أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.


وأضافت أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء.


وأردفت المصممة أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها "أراك فتحلو لدي الحياة.. ".

 



أما عن المواد التي صنع منها الفستان فأوضحت المصممة أنها استعملت الخيوط الذهبية والحرير، وكذا "خيوط القصب والكنتيل" المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة الأردنية والسعودية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك.

كما عملت المصممة على تطوير الفستان من ثوب تراثي إلى ثوب يناسب شخصية رجوة التي تحاكي فيه بنات جيلها.

 



وكانت قد أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء أمس الاثنين، حفلة حناء في قصر زهران، بمشاركة عدد من الأميرات، وما يقارب 600 سيدة حضرن من مختلف أرجاء المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321112825741229783

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

637a1a0facad7

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

5202320132832358096773

3352 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

cd20e339-30bc-42b3-9950-3c58b755ca6e

الملكة رانيا تكشف خلال حفل "حنّاء رجوة" عن وعد قطعته لجلالة الملك الحسين بن طلال

348700377_3008896562753544_4169537114997737152_n

167 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
-27

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

72b7faf5-خروف-بلدي

توقع تصدير 250 ألف رأس من الخراف البلدية للسوق الخليجي قبل عيد الاضحى

1684083628778

الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

أضحية 2

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

42022151097813200141

الأردن يرحب بتوقيع اتفاق حماية المدنيين في السودان

الملك-1-1

الملك يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة بالقمة العربية في جدة