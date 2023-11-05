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الأحد، 05-11-2023 11:52 م

الملكة رانيا: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - قالت الملكة رانيا العبدالله، إنه "يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار" في غزة، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون.

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وقالت الملكة رانيا إنه "إذا تمكنت من القضاء على حماس بأكملها، فماذا بعد؟"، مضيفة: "السبب الجذري لهذا الصراع هو الاحتلال غير القانوني. الانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي والاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إذا لم نعالج هذه الأسباب الجذرية، فيمكنك قتل المقاتلين ولكنك لا تستطيع قتل القضية".


وأكدت الملكة رانيا أن "الطريق الأضمن هو من خلال السلام"، مشيرة إلى أن ذلك "هو المسار الذي يتعين علينا اتباعه الآن".

 

CNN

 




 

 


 

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