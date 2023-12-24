الملك: البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة

الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد.



وكتب جلالته عبر منصة "إكس" (توتير سابقا)، "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم.



وتابع جلالته: "أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".

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