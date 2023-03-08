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الأربعاء، 08-03-2023 02:55 م

الملك: فخور بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها

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الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها، مؤكدا أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة.

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وهنأ جلالته خلال لقائه في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، صاحبات مشروعات ريادية، المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.


وأشاد جلالة الملك بالمشروعات الريادية التي تقودها المرأة الأردنية لدورها في تحسين حياة الأسر والمرأة، وتمكينها لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات.


واعتبر جلالته أن المرأة شريك أساس في تطور الأردن، مشددا على أهمية توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية.


وتناول اللقاء سبل النهوض بالمشروعات الريادية، لما تشكله من وجهة اقتصادية مهمة للشباب والشابات، باعتبارها فرصة لإطلاق إبداعاتهم وروح الابتكار لديهم.
وأكد جلالة الملك ضرورة دعم إقامة المشروعات الريادية، وتذليل العقبات أمامها في مختلف المؤسسات الرسمية.


وعرضت السيدات الرياديات أمام جلالة الملك تجاربهن والمشروعات التي يعملن عليها وأثرها الإيجابي على المجتمع، وعلى المرأة على وجه الخصوص، إذ أعرب جلالته عن إعجابه بما حققنه من نجاح بفضل العزيمة والمثابرة والإيمان بدور المرأة الفاعل.


وتُعنى المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة التي عُرضت أمام جلالته بقطاعات الإنشاءات، والبرمجيات التعليمية الخاصة بالأطفال، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والحرف التقليدية.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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