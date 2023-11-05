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الأحد، 05-11-2023 02:13 م

الملك لميقاتي: يجب تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

وأكد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.

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