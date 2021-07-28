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الأربعاء، 28-07-2021 07:38 ص

الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية اليوم

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الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية، الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا.

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وتبحث القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.


يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا في شهر كانون الثاني/يناير 2018، تبعتها قمة أخرى في عمان في شهر نيسان/أبريل 2019.

 

 


 




 

 


 

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