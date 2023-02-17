الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

25.1 مليار دقيقة اتصال خلوية أجراها الأردنيون في أول 9 أشهر من 2022

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

فنان أردني مشهور : أهلي ضيعوني 3 مرات في طفولتي

المعدن الأصفر يتجه لثالث أسبوع من التراجع

الكويت تنهي خدمات 1800 مُعلّم وافد بهذه التخصصات - أسماء

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

الخيرية الهاشمية: ارسالنا 1100 طن مساعدات بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار لتركيا وسوريا

هل كان لبرنامج علمي أمريكي دور في زلزال تركيا ؟ .. خبراء يجيبون

انقاذ 3 أشخاص من داخل بئر ماء فارغ في اربد - صور

أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر تصدير الحبوب خلال أسبوع

الجمعة، 17-02-2023 09:02 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

1676656866722


الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف غدًا السبت.

اضافة اعلان


كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.


واعتبر مرسلو البرقيات، أن هذه الذكرى تمثل محطة مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، التي تجلت فيها عظمة رسالة الإسلام، رسالة المحبة والتسامح والعدل والرحمة.


وأكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك في الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مسرى الرسول الكريم، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
calling-on-smartphone-700px

25.1 مليار دقيقة اتصال خلوية أجراها الأردنيون في أول 9 أشهر من 2022

Fogv4nNWYAIEQL8

الخيرية الهاشمية: ارسالنا 1100 طن مساعدات بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار لتركيا وسوريا

273238_5_1550749096

انقاذ 3 أشخاص من داخل بئر ماء فارغ في اربد - صور

331389878_882384693042744_4640911333180329755_n (1)

الدفاع المدني يتعامل مع 1260 حالة إسعافية

146378

حقيقة رفع أسعار الدخان في الاردن 25 قرشاً

77777777777777777

هام من البنك المركزي الأردني - فيديو

أخبار متعلقة
الملك يغادر أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن

image - 2023-02-11T164255.391

الوطني لحقوق الإنسان يرفع للملك تقريره السنوي للعام 2022

637d05aa0843c

رئيس الوزراء العراقي يستقبل الشمالي

63e39e0a7b60c

الملك: القضية الفلسطينية الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية

63cfdf459fca1

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

1674127424402

انطلاق فعاليات مؤتمر النيابة العامة الدولي الأول حول العدالة التصالحية