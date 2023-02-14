الملك يهنئ هاتفيا الرئيس القبرصي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الوكيل الاخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية قبرص المنتخب نيكوس خريستودوليدس بفوزه بالانتخابات الرئاسية.



وأكد جلالته في اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.



ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان وتوسيعه، خدمة لمصالحهما المشتركة وتنمية المنطقة.

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