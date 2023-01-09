الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وفدا من منظمة رجال الأعمال التنفيذيين لمجموعة الأمن القومي الأمريكية.

وأشاد جلالة الملك بمتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا الحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

ولفت جلالته إلى أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، خصوصا المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة ومكافحة آثار التغير المناخي.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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وتعتبر منظمة رجال الأعمال التنفيذيين لمجموعة الأمن القومي الأمريكية غير ربحية وغير حزبية، وتتألف من كبار المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال والصناعة بالولايات المتحدة الذين يطبقون أفضل الممارسات التجارية لمواجهة التحديات الأمنية الملحة في أمريكا.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.