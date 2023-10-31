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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

الثلاثاء، 31-10-2023 10:19 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

الملك


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله التدهور الخطير للأوضاع في غزة.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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