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الأحد، 03-04-2022 05:14 م

الملك يتلقى اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد جلالته خلاله أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية.

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وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفاً وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام.


كما أكد جلالته أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات، بخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.

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