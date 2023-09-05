الملك يحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل ، مشيرا إلى أنه لا بد من تطوير عمل الأحزاب، مع التشديد على أهمية دور الجامعات والشباب والمرأة في إنجاحها .
جاء ذلك خلال لقاء جلالته عددا من الضباط المتقاعدين في منزل الفريق أول المتقاعد طلال الكوفحي ، حيث أكد جلالته على هامش اللقاء أن الأردن مستمر في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود.
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