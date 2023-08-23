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توضيح امني حول مخالفات السير

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري، إن تعديلات قانون السير جاءت لتلبية رؤى جلالة الملك في إيلاء حوادث السير جل الاهتمام.

وأضاف الدويري في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الأردني الأربعاء، أن السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير وتغليظ المخالفات، متسدركا: “المخالفات ليست ضريبة، والمخالفة ليست غايتنا، هدفنا الحفاظ على الإنسان”.

وأوضح أن تغليظ العقوبات على المخالفات التي كانت سببا مباشرا في الحوادث المرورية، أتى حفاظا على الأرواح والممتلكات في الأردن.

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