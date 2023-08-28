جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

الوكيل الاخباري - أكد المدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، أهمية تعزيز الطلبة لمهاراتهم المختلفة، بالتزامن مع الجانب الأكاديمي؛ ما يسهم بحصولهم على فرص العمل في السوق المحلي والعربي بعد التخرج.



وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومستقبل الشباب"، نظمتها جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات صيف الشباب 2023، إلى أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي أنشئ عام 2001 بمبادرة وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للمملكة، ويسعى من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص إلى تنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة وتوزيعها بشكل عادل على مختلف محافظات المملكة، كمشروع شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية الذي يسهم بتعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن.

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