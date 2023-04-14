الملك يحضر الحفل المئتين لتخريج ضباط “ساندهيرست”

الوكيل الاخباري-

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حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.وتابع جلالته، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مراسم تخريج فوج الضباط، الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك تشارلز الثالث.وتضمنت المراسم تسليم العلم الملكي الجديد للأكاديمية الذي يحمل شعار الملك تشارلز الثالث، واستعراضا بالمسير البطيء والمسير العادي.وبعد انتهاء الاستعراض، ألقى الملك تشارلز الثالث كلمة للخريجين وطابور الاستعراض، أشار فيها إلى أهمية الأكاديمية في إعداد جيل جديد من الضباط الذين سيخدمون بلدانهم بحرص وتفان.وشهد الحفل تخريج 171 ضابطا، وتسليم الجوائز للخريجين المتفوقين.وسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست عام 1981، ميدالية الحسين التي تمنحها الأكاديمية لأكثر الطلبة تطورا خلال فترة التدريب، وتخصص للطلبة غير البريطانيين.وعلى هامش حفل التخريج، التقى جلالته، بالملك تشارلز والدوق هنري، دوق لكسمبورغ، بحضور سمو ولي العهد.وحضر حفل التخريج السفير الأردني في لندن منار الدباس، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الخريجين السابقين للأكاديمية من مختلف دول العالم.