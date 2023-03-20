وزير الداخلية يطلق التأشيرة الإلكترونية لتسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة

الوكيل الإخباري -

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قال وزير الداخلية مازن الفراية إنه وبالشراكة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبجهود كافة الجهات ذات العلاقة تم انجاز مشروع التأشيرة الالكترونية الهادف الى تسهيل إجراءات دخول المسافرين الى المملكة عبر المراكز الحدودية.وأضاف الفراية خلال حفل إطلاق المشروع بحضور عدد من مندوبي الجهات المعنية في مقر الوزارة اليوم أن هذا المشروع سيمكن المسافرين من الحصول على التأشيرة ودفع رسومها إلكترونيا قبل القدوم دون مراجعة المراكز الحدودية والبعثات الدبلوماسية بالخارج ، مع الإبقاء على خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المراكز الحدودية.واكد ان هذا المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والجهود الوطنية المبذولة لجذب الاستثمار وتوطين الاستثمارات القائمة وتشجيع السياحة بمختلف أنواعها وترويج الأردن سياحياً وتبسيط إجراءات القدوم والإقامة والحصول على الجنسية بقصد الاستثمار في المملكة .