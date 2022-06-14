الملك يرعى إطلاق استراتيجية أمانةعمّان للسنوات 2022-2026

الوكيل الإخباري - رعى جلالة الملك، الثلاثاء، إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 - 2026) بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين.

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وقال أمين عمان يوسف الشواربة عبر تويتر: "تشرفت وأعضاء مجلس أمانة عمان بمباركة جلالة الملك إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 - 2026)، بحضور سمو ولي العهد، معاهدين جلالته على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والمقيم، والعمل بشفافية ومسؤولية لرفع جودة الحياة والتحديث والتطوير المستمر لتزداد قدراتنا فاعلية".



وتتضـمن الاستراتيجية 212 مشـروعا ومبادرة؛ لتحقيـق 15 غايـة اسـتراتيجية و30 هـدفا استراتيجيا بقيمة إجمالية تصل إلى 918 مليون دينار خلال السنوات (2022-2026).



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