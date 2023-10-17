الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

515 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان

الملك يحذر من تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر

تداول شيكات بقيمة 29.58 مليار دينار في الأردن خلال 9 أشهر

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

الأم تكشف اللحظات الأخيرة قبل مقتل طفلها وديع في اميركا

الهجوم البري على غزة .. ما هي نقاط ضعف الجيش الاسرائيلي ؟

يونيسيف: مئات الجثامين تحت الأنقاض في غزة

شواغر في جامعة البلقاء التطبيقية

داخلية غزة: 64% من الشهداء نساء وأطفال

عاجل

فيديو - لحظة إطلاق كتائب القسام صواريخ مكثفة

الثلاثاء، 17-10-2023 02:13 م

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان

الملك 6



الوكيل الاخباري - يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني.

وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

ويستضيف جلالته قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.

كما يستضيف جلالة الملك قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك-عبدالله-860x484

الملك يحذر : هذا خط أحمر

102023413430916329797

تداول شيكات بقيمة 29.58 مليار دينار في الأردن خلال 9 أشهر

652e5b6e6411c

انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات في عمان الشهر المقبل

102023158650929938012

شواغر في جامعة البلقاء التطبيقية

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

WhatsApp Image 2023-10-17 at 11.46.49 (1)

مهيدات: أتمتة عملية طلب الدعم الفني لتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD)

أخبار متعلقة
الملك

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

iiii

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

920232419132512783806

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

الملك 10

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك

الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر

2

الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا