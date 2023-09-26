الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:

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"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.



2. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.



3. يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.



4. يعين معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.



5. يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.



6. تعين معالي السيدة ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.



7. تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.



8. يعين معالي الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.



صدر عن قصرنا رغدان العامر في 11 ربيع الأول من سنة 1445 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من أيلول سنة 2023 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:

1. معالي السيد محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.



2. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.



3. معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.



4. معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.



5. معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.



واستقبل جلالة الملك الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.