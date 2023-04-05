الأربعاء 05-04-2023
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الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الأربعاء، 05-04-2023 09:48 م

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب كينيث كالفرت.
 
وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات، إذ ثمن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة.

كما تطرق اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل التعامل معها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأميركي في عمان، هنري ووستر.

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