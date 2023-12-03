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الأحد، 03-12-2023 06:45 ص

الملك يعبر عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي بتنظيم مؤتمر المناخ

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الوكيل الاخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مثالي، وبما حققته بجهود جبارة من تقدم وازدهار مشهودين دوليا، بقيادة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

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وقال في منشور في منصة (إكس): "مبارك لها هذا الجهد ومبارك يومها الوطني".

 


 




 

 


 

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