الملك يعزي عشيرتي أبو زيد والدباس

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لعشيرة أبو زيد بوفاة المرحوم خلدون عوض أبو زيد، وإلى عشيرة الدباس بوفاة المرحوم عبد الرحمن المرعي الدباس.





ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته .

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