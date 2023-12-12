الثلاثاء 12-12-2023
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الثلاثاء، 12-12-2023 06:57 م

الملك يعزي عشيرتي الخرابشة والخلايلة

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 12-12-2023 بالمرحوم توفيق حمد الله سلامة الخرابشة (ابو حمزة) شقيق معالي وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، كما قدم معاليه التعازي بوفاة المرحوم الشيخ فارس مكيد الخلايلة( ابو ممدوح ).

ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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