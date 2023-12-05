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معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 05:18 م

الملك للرئيس القبرصي: خلق الظروف لتهجير الفلسطينيين مرفوض

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الوكيل الاخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، من خطورة تدهور الأوضاع بالمنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وجدد جلالة الملك رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، مبينا أن خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير هو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه.

وركز اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد جلالته ضرورة مواصلة إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى جميع مناطق غزة، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والماء والوقود من دون أية عوائق أو تأخير، محذرا من خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية.

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