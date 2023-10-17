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الثلاثاء، 17-10-2023 10:00 ص

الملك يلتقي المستشار الألماني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

ننننن


الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين الثلاثاء، المستشار الألماني أولاف شولتس، ضمن لقاءات يجريها جلالته في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.اضافة اعلان


وبدأ جلالته إجراء محادثات مع شولتس في مقر المستشارية الألمانية في برلين.

جلالة الملك حذر خلال لقائه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين الاثنين، من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.

ونبّه جلالته إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة من جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد جلالة الملك أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.

ولفت جلالته النظر إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وأكد جلالة الملك أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

 




 

 


 

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