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الأحد، 21-05-2023 11:50 م

الملك يهنئ بالعيد الوطني لليمن

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الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة رشاد محمد العليمي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الشعب اليمني الشقيق وقد حقق تطلعاته بالتقدم والازدهار.

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